МОЗ оновило список країн "червоної" і зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон - із урахуванням кількості активних випадків коронавірусної хвороби COVID-19 на 100 тисяч населення.

Так, до переліку "зеленої" зони входять 149 країн, зокрема: КНР, Німеччина, Кіпр, ОАЕ, Молдова, Греція, Росія, Бразилія, Білорусь, Туніс, Ізраїль, Казахстан, Туреччина, Єгипет та Естонія.

У "червоному" списку опинилося 44 країни, зокрема: Грузія, Чехія, Польща, Хорватія, Італія, Франція, Португалія, Угорщина, США, Румунія, Іспанія, Велика Британія та Словаччина.

Раніше Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн "червоно" та "зеленої" зон станом на 13 листопада.



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