МОЗ опублікувало умови роботи дитсадків під час карантину

Дитсадки можуть відкрити з 25 травня в тих регіонах, де це дозволяє епідеміологічна ситуація

Міністерство охорони здоров'я опублікувало постанову головного санітарного лікаря Віктора Ляшка від 21 травня з умовами роботи дитячих садків на час карантину. Їх можуть відкрити з 25 травня в тих регіонах, де це дозволяє епідеміологічна ситуація.

Умови роботи дитсадків під час карантину:

перед початком роботи працівникам та дітям міряють температуру; тих, у кого температура вища 37,2 градусів або хто має симптоми ГРВІ, до дитсадка не допускають;

дітям міряють температуру кожні 4 години; якщо упродовж дня в дитини температура підніметься вище 37,2, її ізолюють від інших та повідомляють про це медиків і батьків;

дітей вихователі зустрічають за межами закладу; при цьому батьки чи ті, хто приводить дитину в садочок, мають бути в масці чи респіраторі;

на вході до дитсадка мають бути антисептики, до яких заборонено допускати дітей самостійно – дезінфекція рук має відбуватися під контролем працівника садочка;

заборонено використання багаторазових тканинних рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, перебування у вуличному взутті всередині садка, проведення масових заходів – концертів, свят, вистав, а також батьківських зборів;

контактні поверхні в дитсадку мають дезінфікувати кожні дві години і після завершення зміни;

також МОЗ рекомендує розробити графік прогулянок, щоб уникнути скупчення, обмежити кількість дітей у групах, більше перебувати на свіжому повітрі, обмежити заняття, які передбачають фізичний контакт дітей, максимально забезпечити дистанціювання дітей.

З 22 травня почався наступний етап послаблення карантину в Україні. Зокрема, з 22 травня уряд дозволив відвідувати храми, проводити спортивні заходи за участі не більше 50 осіб, відновити роботу транспорту в межах області, роботу готелів, із 25 травня - роботу метро і дитсадків, з 1 червня - спортзалів, закладів освіти, міжобласні перевезення. На Львівщині послаблення карантину і, відповідно, відкриття дитячих садочків відтермінували до 29 травня.

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