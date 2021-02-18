МОЗ планує дві кампанії з COVID-вакцинації населення: деталі

Вакцинація населення від коронавірусу в Україні пройде двома хвилями.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

Він підкреслив, що перша хвиля вакцинації повинна пройти дуже швидко.

"Оскільки ми маємо зрозуміти, що, напевно, COVID-19 найближчим часом нікуди не дінеться, і після того, як буде зроблено перше щеплення, через півроку - дев'ять місяців, залежно від вакцини, необхідно буде робити друге щеплення обов'язково, я маю на увазі другий раз робити вакцинацію", - резюмував очільник МОЗ.

Крім того, він пообіцяв, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться в лютому.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України, постачання вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19 очікується 16-17 лютого. Постачання вакцини Pfizer затримується.

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило календарний план вакцинації українців від коронавірусу. Очікується, що вакцинація українського населення почнеться в лютому 2021 року.

Прямий канал

https://prm.ua