МОЗ планує вивести з "червоної" зони ще дві області

Міністерство охорони здоров'я планує внести пропозицію державній комісії ТЕБ і НС перевести Київську та Миколаївську області з червоного рівня епідемічної небезпеки до жовтого рівня.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні МОЗ готує подання до комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про виведення з червоного рівня епідемічної небезпеки двох областей. Це Київська та Миколаївська області", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що ці області можуть перевести до жовтого рівня епіднебезпеки. "Таким чином, з 1 травня в Україні буде 7 областей, в яких встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки", - повідомив заступник міністра.

Ляшко додав, що наразі в Україні немає областей, в яких перевищений граничний рівень заповненості ліжок з киснем (65%).

Як повідомлялося, станом на 29 квітня у червоній зоні епіднебезпеки перебували Київ та 9 областей. У 10 областях рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію перевищує індикаторний показник 60 на 100 тис. населення.

За рішенням державної комісії ТЕБ і НС, Київ виходить з червоної зони з 1 травня.