МОЗ пропонує на два місяці продовжити карантин

Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме подовжити адаптивний карантин на території України ще на два місяці.

Про це журналістам сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми розпочали підготовку до нового навчального року спільно з МОН, готуємося, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводитися додаткові карантинні обмеження. Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабінетом міністрів" - наголосив він.За його словами, у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь- яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.У випадку, якщо та чи інша область переходитиме на інший рівень епіднебезпеки, освітній процес буде продовжуватися, але тільки у разі вакцинації 80% освітян у кожному конкретному закладі освіти.

Ляшко зазначив, що лише в деяких регіонах освітян вакциновано більше ніж 50%.

Нагадаємо, у МОЗ визначили три сценарії для нової хвилі пандемії Covid-19: оптимальний, песимістичний і помірний сценарій. Відповідно до них Україна розраховує ресурси своєї системи охорони здоров'я.

До слова, у МОЗ назвали кількість освітян, які пройшли повний курс вакцинації. Ідеться про понад 300 тисяч працівників сфери освіти. Лідером є Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян.

Раніше на "Прямому" повідомляли про те, що МОЗ планує скоротити терміни введення другої дози вакцини від коронавірусу. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Крім того, у МОЗ дали відповідь, чи можуть не допускати невакцинованих українців на роботу. Натепер в Україні не існує закону, за яким невакцинованим проти COVID-19 громадянам заборонялося б виходити на роботу. Проте залучені до роботи в критичній інфраструктурі мають усвідомлювати свою відповідальність і пам'ятати, де вони працюють.

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