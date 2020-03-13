МОЗ просить людей похилого віку менше їздити країною

Люди похилого віку є в групі ризику, найкращою профілактикою захворювання на Covid-19 для них є обмеження пересування країною та поїздок за кордон.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми ще раз наголошуємо, що люди похилого віку є в групі ризику, і сьогодні ми просимо всіх вас поспілкуватися зі своїми батьками, бабусями, дідусями, по максимуму обмежити пересування їх, заборонити стовідсотково подорожі за межі країни і по максимуму обмежити пересування на території країни. Самоізоляція або перебування в своїх житлових будинках - це найкращий засіб профілактики для людей похилого віку, особливо для людей, у яких є хронічні хвороби. Це велика група ризику, ми не повинні наражати їх на небезпеку, заповнювати цими людьми відділення інтенсивної терапії", - сказав Ляшко.

Він підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

"На жаль, жінка, у якої вчора був підтверджений випадок коронавірусної інфекції, з Житомирської області, в м. Радомишль, померла. Вона була особою похилого віку старше 70 років, у неї була двостороння пневмонія і після звернення до лікарів, лікарі, на жаль, не змогли врятувати їй життя. Ця жінка подорожувала в свій час до Польщі, в якій були зареєстровані випадки внутрішньокраїнної передачі коронавірусної інфекції, повернулася в Україну без симптомів, симптоми з'явилися на території України" - сказав Ляшко.