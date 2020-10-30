МОЗ розробило механізм формування медбригад на контрактній основі задля боротьби з COVID-19

Міністерство охорони здоров'я залучатиме медичних працівників для боротьби з COVID-19 за тимчасовими контрактами.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з повідомленням, МОЗ розробило механізм оперативного залучення медпрацівників на контрактній основі до команд закладів охорони здоров'я, де лікують пацієнтів з COVID-19. Йдеться про медиків, які добровільно бажають підписати контракт.

За словами головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, такий контракт передбачатиме відрядження до закладів охорони здоров'я, де спостерігається погіршення епідемічної ситуації. При цьому за медичним працівником зберігатиметься основне місце роботи разом із середньою заробітною платою, тобто основний трудовий стаж не перериватиметься.

Крім того, за словами Ляшка, особа, що підписує контракт, може отримати 300% середньої заробітної плати при роботі з хворими на COVID-19.

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