МОЗ роз'яснило оновлені правила в'їзду для іноземних паломників

Міністерство охорони здоров'я надало роз'яснення про зміни у правилах в'їзду в Україну іноземних паломників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС України.

"З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 під час здійснення паломництва іноземними громадянами на території України на період карантину Міністерство охорони здоров'я України інформує про зміни у правилах в'їзду в Україну та перебування іноземних громадян на території держави згідно з постановою Кабінету Міністрів України No 787 від 28.07.2021 року, яка набрала чинності 5 серпня 2021 року", - ідеться у повідомленні.

Іноземці та особи без громадянства, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну, повинні мати поліс або свідоцтво чи сертифікат страхування. Він має бути виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією-партнером на території України. Поліс діє на строк перебування в Україні (крім чітко визначеної категорії осіб) та повинен покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією.

Крім полісу, потрібно мати один з таких документів: негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону); негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону), або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID- 19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку дозволених, виданого відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19; іноземний COVID- сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від COVID-19, виданого уповноваженими органами іноземних держав, з якими Україна уклала міжнародні договори про взаємне визнання COVID- сертифікатів.

"У разі відсутності вищевказаних документів (поліс страхування COVID-19 та/або негативного результату тестування на COVID-19, документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації) та у разі неможливості встановлення або відмови від встановлення мобільного додатка "Вдома" особою, яка підлягає самоізоляції, такій особі буде відмовлено у перетині державного кордону України", - наголошують у МОЗ.

За умови отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, іноземець не підлягає самоізоляції після перетину кордону.

Також головний державний санітарний лікар України розробив і затвердив постанову No 6 від 28 липня "Про затвердження протиепідемічних заходів під час здійснення міжнародного паломництва іноземними громадянами на території України на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)". Постановою затверджені протиепідемічні заходи під час здійснення міжнародного паломництва, у тому числі під час святкування Рош га-Шани. Це дотримання маскового режиму; температурний скринінг; особливості транспортування паломників; дотримання фізичної дистанції.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Умані завершують підготовку до безпечного прийому паломників-хасидів для цьогорічного святкування юдейського нового року - Рош га-Шана.