МОЗ: Самоізоляція - найефективніший спосіб боротьби з поширенням коронавирусной інфекції

Про це повідомляє прес-служба Міністерства.

"Стань прикладом для інших, поділися закликом #ЗалішаюсяВдома через рамку для фото в Facebook від МОЗ України", - йдеться в повідомленні.

МОЗ України закликає уникати відвідування місць масового скупчення і по можливості залишатися вдома, щоб уберегтися від інфікування респіраторними захворюваннями і, зокрема, коронавірусів COVID-19.

"Самоізоляція - найефективніший спосіб боротьби з поширенням коронавирусной інфекції у всіх країнах, де вона була зафіксована", - закликають в МОЗ.

У соціальній мережі Facebook з'явилася можливість додати до фото профілю рамку #ЗалішаюсяВдома.