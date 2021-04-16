МОЗ скасувало дозвіл на щеплення публічних осіб поза чергою

Міністерство охорони здоров'я України скасувало дозвіл на вакцинацію публічних осіб поза чергою надлишковими дозами вакцини від коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

"Я підписав наказ. Ми внесли зміни. Ми прибрали всіх публічних осіб щодо залишкових доз. Тепер не буде цих надлишкових доз, якими можуть вакцинуватися публічні особи. Виключно люди, які підпадають під 1 чи 2 етап вакцинації", - заявив глава МОЗ.

Степанов зазначив, що зараз поширюються чутки, що деякі люди хочуть в будь- який спосіб зробити щеплення вакциною Pfizer.

"Зараз вже поширюються чутки, що тим чи іншим способом деякі люди хочуть вакцинуватися саме Pfizer. Тому виключно це медики, громадяни старші 80 років, хто перебуває в інтернатах. Нам потрібно захистити ці категорії людей", - наголосив він.

Нагадаємо, що 16 квітня Україна отримала першу партію вакцини Pfizer проти коронавірусу.

13 квітня в Україні почався процес вакцинації населення проти коронавірусу препаратом CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech.

23 лютого до України привезли першу партію вакцин проти коронавірусної хвороби COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca. Це розробка англо- шведської компанії AstraZeneca, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute. Цей препарат на території Індії випускається під торговельною назвою CoviShield. Препарат прибув у кількості 500 000 доз.



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