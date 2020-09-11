МОЗ України змінило список країн "червоної" зони

11 сентября 2020, 16:50
 Общество

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн червоної та зеленої зони станом на 11 вересня 2020 року.

Як передає Укрінформ, перелік доступний на сайті МОЗ.

У переліку наведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис населення в кожній державі.

Зазначається, що в Україні станом на 11 вересня цей показник складає 88,1 активний випадок на 100 тис. населення. В переліку МОЗ Україна віднесена до "зеленої" зони.

Зокрема, до країн "червоної зони" віднесено:

- відкриті для українських туристів:

  • США,
  • Хорватію,
  • Мальдівські острови,
  • Ірак,
  • Бразилію,
  • Чорногорію,
  • Танзанію

 - закриті для українських туристів:

  • Молдову,
  • Іспанію,
  • Францію
  • Ізраїль.

До країн "зеленої зони":

- відкриті для українських туристів:

  • Албанію,
  • Вірменію,
  • Велику Британію,
  • Сербію,
  • Північну Македонію,
  • Ірландію,
  • Іран,
  • Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ),
  • Туреччину,
  • Єгипет,
  • Казахстан,
  • Словенію,
  • Білорусь,
  • Сейшельські острови,
  • Коморські острови,
  • Кенію,
  • Мексику,

- закриті для українських туристів:

  • Росію,
  • Італію,
  • Канаду,
  • Грузію,
  • Чехію,
  • Польщу,
  • Китай,
  • Німеччину,
  • Кіпр,
  • Туніс.

 

Список МОЗ

 https://ukranews.com/upload/img/2020/09/11/5f5b707d001bb------------------------4.png

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 3144 осіб, зафіксовано 53 летальних випадки, 1128 пацієнтів одужали.

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