МОЗ України змінило список країн "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн червоної та зеленої зони станом на 11 вересня 2020 року.
Як передає Укрінформ, перелік доступний на сайті МОЗ.
У переліку наведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис населення в кожній державі.
Зазначається, що в Україні станом на 11 вересня цей показник складає 88,1 активний випадок на 100 тис. населення. В переліку МОЗ Україна віднесена до "зеленої" зони.
Зокрема, до країн "червоної зони" віднесено:
- відкриті для українських туристів:
- США,
- Хорватію,
- Мальдівські острови,
- Ірак,
- Бразилію,
- Чорногорію,
- Танзанію
- закриті для українських туристів:
- Молдову,
- Іспанію,
- Францію
- Ізраїль.
До країн "зеленої зони":
- відкриті для українських туристів:
- Албанію,
- Вірменію,
- Велику Британію,
- Сербію,
- Північну Македонію,
- Ірландію,
- Іран,
- Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ),
- Туреччину,
- Єгипет,
- Казахстан,
- Словенію,
- Білорусь,
- Сейшельські острови,
- Коморські острови,
- Кенію,
- Мексику,
- закриті для українських туристів:
- Росію,
- Італію,
- Канаду,
- Грузію,
- Чехію,
- Польщу,
- Китай,
- Німеччину,
- Кіпр,
- Туніс.
Список МОЗ
Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 3144 осіб, зафіксовано 53 летальних випадки, 1128 пацієнтів одужали.
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