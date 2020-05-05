МОЗ: за добу в Україні 366 нових випадків COVID-19

Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що в Україні на 9 годину 5 травня зафіксовано 12697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу - 366 нових випадків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 5 травня в Україні 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 366 нових випадків", - повідомили у МОЗ.

У ЦГЗ додали, що хворобу підтверджено у 881 дитини та 2 479 медиків.

Усього в Україні досліджено 139 759 зразків методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 8 935 пацієнтів, з них 724 дитини та 2 061 медпрацівник. Усього потребували госпіталізації 3 762 особи, з них 157 дітей та 418 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 167 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 316 людей, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 1 875 пацієнтів вже одужали, з них 424 медпрацівники, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 454 випадки; Волинська область - 343 випадки; Дніпропетровська область - 478 випадків; Донецька область - 83 випадки; Житомирська область - 448 випадків; Закарпатська область - 546 випадків; Запорізька область - 287 випадків; Івано-Франківська область - 1015 випадків; Кіровоградська область - 401 випадок; місто Київ - 1583 випадки; Київська область - 866 випадків; Львівська область - 514 випадків; Луганська область - 38 випадків; Миколаївська область - 163 випадки; Одеська область - 469 випадків; Полтавська область - 231 випадок; Рівненська область - 779 випадків; Сумська область - 112 випадків; Тернопільська область - 923 випадки; Харківська область - 377 випадків; Херсонська область - 142 випадки; Хмельницька область - 119 випадків; Чернівецька область - 1948 випадків; Черкаська область - 314 випадків; Чернігівська область - 64 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 травня 2020 року до Центру надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 33311 повідомлень про підозру на COVID-19.