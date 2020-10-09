МОЗ запропонує нові обмеження для закладів освіти та громадського харчування

Міністерство охорони здоров'я запропонує нові обмеження, які стосуватимуться впровадження дистанційного навчання в закладах освіти і роботи закладів громадського харчування.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Міністерство охорони здоров'я запропонує нові обмеження до постанови про карантин No641, які будуть стосуватися тривалості роботи закладів громадського харчування. Також буде запропоновано нові підходи до проведення освітніх заходів, зокрема, буде розглянуто питання щодо можливості дистанційної освіти в певних класах або на певних територіях з певним рівнем епіднебезпеки", - сказав Ляшко.Він поінформував, що на засіданні Державної комісії ТЕБ та НС, яке відбулося увечері в п'ятницю, розглянуто питання щодо розгортання у лікарнях додаткових ліжок для пацієнтів з коронавірусом, запуску обсерваторів, мобільних шпиталів.

"Також були розглянуті питання щодо механізмів залучення до роботи в стаціонарах волонтерів та волонтерських організацій", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, 9 жовтня під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було оновлено карантинні зони України, новий розподіл буде діяти з 00 годин 00 хвилин 12 жовтня.

станом на ранок 9 жовтня коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні виявили ще у 5804 осіб, зафіксовано 89 летальних випадків.

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон.

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