МОЗ запропонує продовжити карантин до кінця року

МОЗ на засіданні Кабміну запропонує продовжити введений через епідемію COVID карантин до до 31 грудня.

Зокрема, МОЗ має намір обмежити роботу закладів громадського харчування до 22:00.

Ситуація з поширенням коронавірусу змушує переглянути карантинні обмеження, зазначає головний санлікар Віктор Ляшко, інформують у Телеграм-каналі "Коронавірус у регіонах".

Розглядається пропозиція змістити шкільні канікули з 15 до 30 жовтня.

Вузам рекомендується перейти на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада. Студентам рекомендується виїхати із гуртожитків.

Це не стосується сиріт, внутрішніх переселенців і позбавлених батьківського піклування.

Раніше, голова МОЗ Степанов повідомив, що МОЗ готує посилення карантину через ситуацію з COVID- 19, але відкинув можливість запровадження "жорсткого локдауна" в країні.