МОЗ затвердило єдиний протокол лікування коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я затвердило протокол лікування коронавірусу на основі досвіду інших країн.

Про це йдеться в зверненні міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, яке оприлюднене в офіційному Тelegram-каналі МОЗ Коронавірус_інфо.

"Ми зробили це за два дні, і вже зараз усі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих. На жаль, від цього вірусу немає щеплення чи ліків. Більше того, не застрахований ніхто, і захворіти може кожен. Але багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з хворобою, спричиненою новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, який базується на досвіді цих країн", - написав Степанов.

Також вирішується питання адекватної оплати праці медиків екстреної допомоги та питання недоукомплектованості штатів в деяких лікарнях.

"Медики первинної екстреної допомоги, ми деталізували список лікарів, що отримають підвищення оплати, і винесли його в наказ. Звичайно, ви на передовій цієї війни, звичайно, ви маєте отримувати це підвищення, і ви його отримаєте.

Медичні працівники, що працюють в неукомплектованому штаті, без належного захисту та підтримки, - ми працюємо цілодобово, щоб ви могли працювати захищеними та в нормальних умовах.", - написав Степанов.

"Лікарі. Я звертаюсь до вас. Передусім дякую вам за відданість справі. За вашу силу і мужність у порятунку людських життів. Я знаю ті проблеми, з якими ви стикаєтесь щодня. Їх безліч. Я дякую, що ви звертаєте нашу увагу на ті питання, які необхідно розв'язувати першочергово. На жаль, за кілька тижнів нам не вдасться побудувати сучасну медичну систему, але ми не відкладаємо це у довгий ящик, ми паралельно працюємо над реформою", - написав Степанов.

Водночас міністр вкотре нагадав українцям, що обмежувальні заходи мають насамперед убезпечити людей від інфікування і закликав наразі залишатися вдома та обмежити соціальні зв'язки.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.