МОЗ затвердило перелік протипоказань щодо COVID-вакцинації

Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації від коронавірусу COVID-19.

Про це написав голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

У документі наведено типи протипоказань.

"Це можуть бути абсолютні протипоказання, якщо існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції. А також - застереження (вакцинація із застереженням), коли остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками. У цьому випадку вказується термін дії), діяти для всіх видів вакцин або тільки для конкретного типу (якщо є можливість зробити щеплення іншим типом вакцини - довідка не надається)", - зазначив Радуцький.

Так діагноз тромбоз з тромбоцитопенією означає у певних випадках абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (АstraZeneca та деякі інші). Радуцький додав, що наслідком міокардиту та/або перикардиту є абсолютні протипоказання для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna). За словами Радуцького, для осіб з імунодефіцитом рекомендується вакцинація із застереженням.

"Усього визначено 16 причин відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової) або для її проведення із застереженням", - уточнив голова комітету ВР.

У кожному випадку відповідність діагнозу протипоказанням, зазначеним у переліку МОЗ, встановлює виключно лікар. Довідки про протипоказання до щеплень почнуть видавати на початку листопада.

Реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення. Дані про пацієнтів, яким справді протипоказана вакцинація, вноситимуться до електронної системи охорони здоров'я - українці зможуть згенерувати документ у додатку "Дія".

"Дуже важливо, щоб із самого початку було введено жорсткий контроль за наданням довідок. Як лікарі, так і пацієнти повинні зрозуміти, що МОЗ обов'язково проводитиме перевірки та визначатиме обґрунтованість рішення про надання довідки. Зараз у країні йде справжня війна з тими, хто займається виготовленням підроблених довідок про вакцинацію. Тому у зловмисників не має виникнути спокуси почати підробляти ще й довідки про протипоказання", - додав він.

Радуцький нагадав, що згідно з постановою уряду No 1236, з 8 листопада до роботи не буде допущено держслужбовців та педагогів, які не зробили щеплення. Наявність офіційних довідок дозволить представникам цих категорій громадян продовжувати працювати.