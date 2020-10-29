МОЗ змінив критерії госпіталізації та одужання хворих на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України оновило критерії госпіталізації, одужання та визначення ступеню важкості перебігу COVID-19.
Про це під час онлайн-конференції МОЗ повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, зміни до стандартів надання медичної допомоги при COVID-19 внесли через зростання захворюваності та збільшення кількості пацієнтів, які потребують госпіталізації.
За словами Ляшка, рівень сатурації (насиченості крові киснем) при вимірюванні пульсоксиметром, необхідний для визначення середньої тяжкості перебігу захворювання, змінили з 93% до 92%.
До критеріїв госпіталізації віднесли:
частота дихання - менше 10 або більше 30;
сатурація - менше 92%;
порушення свідомості;
наявність низки супутніх захворювань:
декомпенсований цукровий діабет,
тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії,
імуносупресивні стани,
тяжка хронічна патологія дихальної системи,
серцево-судинної системи,
ниркова недостатність.
До критеріїв одужання віднесли:
відсутність клінічних проявів ГРЗ протягом 3 днів рахуючи з 10-го дня від дати появи симптомів без проведення додаткового ІФА чи ПЛР-тестування;
відсутність клінічних проявів ГРЗ протягом 3 днів рахуючи з 10-го дня від дати взяття матеріалу для ПЛР-тестування, якщо воно дало позитивний результат;
відсутність клінічних проявів ГРЗ за умови отримання одного негативного результату тестування методом ПЛР.
"Ми чітко прописали, що всі ці три критерії є рівноцінними і для прийняття рішення про завершення амбулаторно-клінічного лікування може бути використаний будь-який з них", - повідомив Ляшко.