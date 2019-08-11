Муфтий Исмагилов поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам

Сегодня, 11 августа, мусульмане Украины и всего мира отмечают праздник Курбан-Байрам. По случаю этого Муфтий Духовного управления мусульман Украины "УММА" Саид Исмагилов обратился ко всем мусульманам Украины на своем Facebook. В частности, на сайте "УММА" сообщили о времени отправления праздничной молитвы, передает УНН.

"Уважаемые мусульмане! Уважаемые братья и сестры! Искренне поздравляю вас от имени Духовного управления мусульман Украины "Умма" с большим мусульманским праздником Курбан-Байрам! Это большой праздник символизирует преданность Всевышнему Аллаху, жертвенность, любовь к ближнему. Главный смысл в это празднике - быть благодарным Аллаху за то, что Он направил нас на прямой, правдивый путь веры и поклонения, за все блага, что мы имеем в этой жизни", - написал Исмагилов.

Он отметил, что не менее важно быть щедрыми и жертвенными, поэтому те, "кто имеет возможность принести жертву - курбан, пусть сделает это и накормит тех, кто нуждается".

"Не забывайте, что самое главное в этом празднике - вера, преданность и щедрость", - добавил муфтий.

"Поздравляем мусульман Украины и всего мира, и просим у Всевышнего Аллаха мира и милости для нашей страны, в частности для мусульман на оккупированных территориях. Мы - единственная украинская умма, несмотря на то, что временно оккупированы Крым и Донбасс. Мусульмане Крыма и Донбасса - являются мусульманами Украины, и я верю, что вскоре мы вместе будем праздновать этот великий праздник с надеждой, нашу землю будут освобождены, и все мусульмане Украины смогут праздновать без границ, без блокпостов, без российского военного присутствия, без заключенных, и без замученных", - добавил Исмагилов.

В частности, на сайте УММА сообщили о времени отправления праздничной молитвы по случаю Курбан-Байрама.

Там напомнили, что стоит прийти как минимум за полчаса перед началом молитвы, "чтобы принять участие в коллективном поминовении Всевышнего (зикр)".

В частности, на сайте отметили, что праздничная молитва "читается один раз, всем собранием. Если вы опоздаете, то не сможете прочитать ее отдельно".

Так, в пресс-службе УММА сообщили время для проведения молитвы:

Киев - 8:00, Белая Церковь - 8:30, Винница - 8:30, Днепр - 8:00, Дрогобыч - 8:00, Запорожье - 8:00, Ивано-Франковск - 7:30, Каменское - 8:00, Львов - 7:30, Луцк - 8:00, Новолексиивка - 7:00, Одесса - 8:00, Ровно - 7:45, Северодонецк - 8:00, Сумы - 8:00, Ужгород - 8:30 Харьков - 8:00, Хмельницкий - 7:30, Черновцы - 8:00.

Напомним, в мае Зеленский встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями.