Мусульмане мира встречают Курбан-Байрам: история и традиции праздника

Праздник Курбан-байрам в 2019 году отмечают 11 августа. Что это за праздник, какие его традиции и история - читайте на Фактах ICTV.

Курбан-байрам - это один из самых знаковых для мусульман религиозных праздников, который напоминает о преданности человека Богу и о милосердии Всевышнего. История праздника

Праздник отмечают через 70 дней после Уразы-байрама - окончания поста в месяц Рамадан. Так как мусульмане используют лунный календарь, состоящий 354 дней, каждый год он приходится на разный день.

Название Курбан-байрам связано с историей о пророке Ибрагиме (Аврааме). Она описана в 37 суре Корана. Однажды Ибрагиму во сне явился ангел Джабраил, который сказал, что Аллах велит принести в жертву его старшего сына Исмаила.

Ибрагим, несмотря на душевные страдания, все-таки согласился зарезать родного человека. Кроме того, сын тоже был готов умереть, потому что на то была воля Божья.

Но, когда Ибрагим уже почти принес в жертву своего сына, Аллах сделал так, что нож не смог резать. А вместо парня в жертву принесли барана.

Такая просьба Аллаха была испытанием веры, которое Ибрагим успешно прошел.

Начинается большой праздник с утренней молитвы. В каждой мечети осуществляется намаз.

После праздничной молитвы начинается главная часть праздника - жертвоприношение. Верующие режут барана, верблюда, корову, буйвола или козу. Таким образом они вспоминают подвиг пророка Ибрагима.

У этого обряда есть строгие правила. Когда животное убивают, то нельзя проявлять агрессию. Режут его так, чтобы этого не видели другие животные.

Если в жертву приносят верблюда, ему должно быть пять лет. Крупный рогатый скот, как корова или буйвол, должен быть двухлетним, а овцы - однолетними.

У животных не должно быть болезней и серьезных недостатков, которые портят мясо.

Согласно традициям, одну треть жертвенных животных нужно отдать беднякам или детским домам, одну треть - раздать гостям и родственникам, а еще одну треть - оставить семьи. Продавать мясо строго запрещено.

Кроме того, в этот день принято посещать близких и молиться за умерших. Также верующие должны раздавать милостыню.

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