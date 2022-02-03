Мусульмани розповіли, як будуть захищати Україну

Один з мусульманських духовних лідерів України Саїд Ісмагілов у своєму Facebook розповів, що журналісти іспанського телеканалу TVE, та каналу Sky News з Великої Британії сьогодні питали, чи будуть мусульмани захищати Україну, і чим будуть боронити від російської агресії.

“Будемо захищати Javelin, NLAW, нестримною люттю і молитвами. Молитвами – обов‘язково!” – відповів Ісмагілов.

Також він додав, що серед країн Європи лише в Україні мусульмани приймають активну участь в громадському життя та не відокремлюють себе від країни і її проблем. А в більшості європейських країн мусульмани є емігрантами, що лише нещодавно потрапили туди, слабо інтегровані в суспільство, і не відчувають єдності та відповідальності за державу. Тому іноземцям часто є цікавим феномен мусульман України.

Шейх Саїд Ісмагілов (Ісмагілов Сергій Валерійович) — муфтій Духовного управління мусульман України “Умма”, один з мусульманських духовних лідерів України, Президент ВГО “Український центр ісламознавчих досліджень”, Голова мусульманської громади “Нур” міста Донецька, член Донецької міської громадської організації “Аль-Амаль”. Український вчений-ісламознавець, член Донецького обласного осередку Української асоціації релігієзнавців (УАР), член Правління Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, член Ради церков і релігійних організацій Донецької області, викладач богословських та релігієзнавчих дисциплін Українського ісламського університету (2001—2002), відомий громадський діяч.

Вважає своїм головним завданням виховувати мусульман України як невіддільну частину українського суспільства.

https://dilo.net.ua