Мутація Covid-штаму до 10 разів знижує ефективність вакцинації

Вчені Кембріджського університету виявили 11 випадків мутації британського штаму. Фото: pixabay.com

Вакцина BioNTech/Pfizer до 10 разів менш ефективна проти вірусу з мутацією E484K, яка сприяє швидкому поширенню коронавірусу в Бразилії та Південній Африці.

Про це свідчать антитіла у крові людей, які вже отримали щеплення. Першу дозу вакцини в Великобританії ввели понад 10 млн осіб, пише CNN.

"Це, певно, погані новини щодо ефективності вакцин", - сказав доцент з епідеміології Єльської школи громадського здоров'я Джозеф Фовер.

Вчені Кембріджського університету виявили 11 випадків мутації британського штаму. Міністр охорони здоров'я Британії Метт Генкок підтвердив, що у Бристолі та Ліверпулі, де їх виявили, тепер проведуть масове тестування.

Виявлений у Великобританії новий штам коронавірусу, який вирізняється особливо швидким поширенням, вперше зафіксували у Бразилії. Наразі у світі нараховують щонайменше 23 варіації SARS-CoV-2.