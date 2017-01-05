Музеи Киева можно будет посетить бесплатно. График

На протяжении января нынешнего года киевские музеи в определенные дни можно будет посетить бесплатно.

Расписание "Дней открытых дверей":

5 января, 19 января

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, Н. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого. Ул. Саксаганского, 97.

21 января

Музей-мастерская И. Кавалеридзе. Андреевский спуск, 21.

25 января

Национальный музей литературы Украины. Ул. Б. Хмельницкого, 11.

Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко. Ул. Т. Шевченко, 8а.

26 января

Национальный музей Тараса Шевченко. Ул. Т. Шевченко, 12.

Мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко. Ул. Вышгородская, 5.

27 января

Музей культурного наследия. Ул. Московская, 40б.

Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость". Ул. Госпитальная, 24а.

Национальный центр культуры "Музей Ивана Гончара". Ул. Лаврская, 19. Музей партизанской славы. Ул. Славгородская (парк Партизанской славы).

28 января

Музей гетманства. Ул. Спасская, 16б.

29 января

Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины. Ул. Терещенковская, 5. Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского. Ул. М. Рыльского, 7. Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой. Ул. Б. Васильковская, 121.

30 января

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины. Ул. Лаврская, 9, корпус 24.

Национальный музей истории Украины. Ул. Владимирская, 2.

Перед визитом любой из музеев в "День открытых дверей" обязательно нужно уточнить условия посещения. Бесплатный вход может предоставляться определенным категориям населения - ученики, студенты пенсионеры.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ночь на 2 января в Львовской области сожгли музей "Криївка підпільної типографії УПА".