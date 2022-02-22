Музей Революції Гідності планують добудувати у 2023 році. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, наразі вже проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації, на це було виділено майже 55 мільйонів гривень.

Улітку мають розпочати підготовчі роботи. А будівництво – восени 2022 року.

Як відомо, будівля Музею на вершині пагорба на Алеї Героїв Небесної Сотні має стати багатофункціональним простором, де розгорнеться історія про боротьбу українців за свободу та який символізуватиме момент штурму цього пагорба 20 лютого 2014 року.

Для будівництва музею було оголошено міжнародний архітектурний конкурс, за результатами якого переміг проєкт "Штурм пагорба" архітекторів із берлінської компанії Kleihues + Kleihues.

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