Муженко: Группировка российских войск и их наемников на Донбассе составляет 40 тысяч человек

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко оценил численность российской оккупационной армии вместе с боевиками и наемниками на Донбассе в 40 тысяч человек.

Об этом Муженко заявил в интервью LIGA.net.

"Общее количество, которое мы определяем, на сегодняшний день составляет порядка 39-ти, до 40 тысяч. Это общая военная группировка.

Боевики, наемники и кадровые российские военнослужащие. Не так давно, как вы помните, были взяты в плен очередные российские военнослужащие, и это еще раз подтверждает, что там присутствует кадровый состав вооруженных сил РФ. Например, по информации задержанного российского контрактника Агеева, в составе того подразделения, в котором он проходил службу, порядка 30% составляли именно кадровые российские военнослужащие. Преимущественно это наемники, которые прибыли с территории России.

Захваченные документы тоже свидетельствуют о том, что там находятся и кадровые российские военнослужащие, и граждане России, которые позиционируют себя как "ополченцы", то есть жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", - отметил Муженко.

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