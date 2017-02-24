Музычук дважды обыграла россиянку Костенюк и вышла в финал Чемпионата мира по шахматам

Украинка выиграла партии и белыми, и черными фигурами.

В Тегеране (Иран) завершился полуфинальный матч Чемпионата мира по шахматам, где украинка Анна Музычук дважды обыграла россиянку Александру Костенюк и вышла в финал, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 2:0.

Накануне украинка выиграла черными фигурами, создав себе приличный задел. Сегодня она играла белыми, владела инициативой и после своего 30-го хода вынудила соперницу сдаться.

В финале украинка сыграет с победительницей матча Харика Дронавалли (Индия) против Тан Жонгжи из Вьетнама, который еще продолжается.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Тегеране с 10 февраля по 4 марта.

Ранее, в 1/32 финала из борьбы выбыла Наталья Жукова, в 1/16 на тай-брейке - Наталья Букса, Инна Гапоненко и Анна Ушенина.