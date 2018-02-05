Музыканта группы "А'Студио" не пустили в Украину

Пограничники не пустили в Украину россиянина, музыканта группы "А'Студио", который незаконно посещал территорию оккупированного АР Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" в столичном международном аэропорту обнаружили российского артиста, который незаконно находился на ВОТ АР Крым", - говорится в сообщении.

В частности, вчера вечером в аэропорту "Киев" во время оформления пассажиров рейса "Фарнборо - Киев" разоблачили гражданина Российской Федерации, в отношении которого была информация о возможном нарушении законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях.

Сотрудники Госпогранслужбы установили, что такие факты действительно имели место.

Как выяснилось, мужчина является российским композитором и членом поп- группы "А'Студио", который в ноябре 2016 года с гастролями посещал оккупированную АР Крым.

Сейчас российскому артисту запрещен въезд в Украину сроком на 3 года, через границу не пропущено и отправлено рейсом в Алматы.

Стоит отметить, что в прошлом году было выявлено 817 иностранцев - деятелей культуры и искусства, которые, возможно, незаконно находились на ВОТ АР Крым. Из них о запрете въезда в Украину принято решение в отношении 104-х иностранцев.