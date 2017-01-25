МВД хотят заставить водителей пересдавать на права каждые пять лет

Новые сроки пересдачи на права будут установлены в зависимости от категории транспорта.

Министерство внутренних дел готовит изменения в Закон "О дорожном движении и ПДД Украины" для выполнения двух директив ЕС, сообщил замглавы МВД по евроинтеграции Анастасия Деева

Первая - Директива 2008/68 / ЕС - касается обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов.

"Если коротко, согласно этой директиве будут установлены новые стандарты периодичности прохождения технического контроля транспорта, перевозящего опасные грузы; стандарты подготовки и экзаменации водителей и ответственных за перевозку лиц; а также введена усовершенствованная система отчетности", - пишет Деева.

Вторая - Директива 2006/126 / ЕС об удостоверении водителя - предполагает изменение срока действия удостоверений водителя.

"Сегодня национальное водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет с даты его получения. По требованиям Директивы нормами будут установлены новые сроки от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям", - пояснила замминистра.

Кроме того, будут пересмотрены категории транспорта, а в само удостоверение водителя добавят микрочип.

В Украине также идет реализация проекта фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как писало ZN.UA, по предварительным оценкам экспертов, реализация проекта на национальном уровне может принести в казну до 20 млрд грн только в первый год использования.