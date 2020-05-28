МВД обнародовало карту камер автофиксации нарушений ПДД

В Украине с 1 июня заработает система автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, на первом этапе будут штрафовать за превышение скорости движения.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что первые камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем камеры появятся на других дорогах по всей Украине.

За превышение скорости на 20-50 км/ч (+2 км/ч погрешности измерительного прибора Каскад) предусмотрен штраф в размере 255 гривен. За превышение скорости более чем на 50 км/ч - 510 гривен.

По данным МВД, с 1991 года в ДТП погибли 175 216 человек. Из них примерно 40% смертельных ДТП вызваны именно превышением скорости. Всего за этот период зарегистрировано более 1 млн ДТП.