МВД России начало выдавать российские паспорта в "ЛДНР" - СМИ

МВД России начало выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины. Об этом сообщает российский информресурс РБК со ссылкой на источники, близкие к Министерству внутренних дел.

Как отмечает СМИ, на данный момент одобрено более тысячи заявок на гражданство от жителей "ЛДНР". При этом о выдаче паспортов якобы попросили уже 12 тысяч человек, проживающих на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, сообщает Радио Свобода.

Глава так называемой миграционной службы "ДНР" Владимир Краснощека заявил, что руководство "ДНР" будет "практически ежедневно" организовывать транспорт людей в Россию для получения гражданства. 14 июня этим якобы воспользовались уже 34 жителя, а всего на очереди, по словам Краснощеки, стоят более 8 тысяч человек.

Накануне телеграм-канал WarGonzo, нередко публикующий неофициальную информацию от российских силовых структур, написал, что 14 июня "в Новошахтинске, свои первые паспорта России получат жители "ЛНР". В Покровском - жители "ДНР". Им предстоит пройти дактилоскопию и присягнуть на верность России".

На данный момент отсутствует комментарий соответствующих ведомств Украины и России оносительно этой информации.

24 апреля президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому жители контролируемых поддерживаемыми Россией боевиками районов на востоке Украины, а также жители аннексированного Крыма, смогут в упрощенном порядке получать гражданство России. Это решение резко раскритиковала Украина и ее западные союзники.

Верховная Рада обратилась к ряду международных организаций, а также в страны Европейского союза, США, дипломатические представительства иностранных государств в Украине с призывом усилить санкции против России из-за решения Москвы.

Команда избранного президентом Украины Владимира Зеленского в Фейсбуке заявила, что указ о выдаче российских паспортов гражданам Украины является "признанием Россией своей ответственности в качестве государства-оккупанта".

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отрицает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться только российские "добровольцы".

По данным ООН, по состоянию на конец декабря 2018 года, за время конфликта погибли около 13 тысяч человек с обеих сторон, почти 30 тысяч были ранены.