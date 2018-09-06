МВД Украины и береговая охрана Турции будут вместе патрулировать Черное море

Министерство внутренних дел Украины и береговая охрана Турции совместно будут патрулировать Черное море.

Об этом договорились глава МВД Арсен Аваков и командующий береговой охраны Турции Ахмет Кендир, сообщается на сайте МВД.

"С командующим береговой охраны Турции Ахметом Кендиром проводим серьезные консультации и работу относительно совместных действий с нашими пограничниками - механизмы мониторинга и оперативного реагирования, совместные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море", - заявил Аваков.

Он также подчеркнул, что сейчас ведутся наработки по формату совместных действий Береговой охраны Турции и украинских пограничников.

В сентябре запланированы встречи украинских и турецких коллег, которые пройдут в Киеве и Одессе. По словам Авакова, у каждой службы будет свой формат взаимодействия.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал отметил, что пограничные ведомства стран обновили двусторонние договоренности.

"Береговая охрана Турции - давний и надежный партнер Государственной пограничной службы Украины в рамках Форума Черноморского пограничного сотрудничества. Кроме постоянного обмена информацией мы проводим совместные учения подразделений Морской охраны, обучение офицеров и противодействия незаконной деятельности браконьеров в акватории Черного моря", - отметил он.Береговая охрана Турции охватывает четыре региональных командования. Ее подразделения размещены в 66 морских портах, а в штате работают 5 тыс. человек.

Корабельный состав охраны: четыре корвета, 97 кораблей общего назначения, 73 малых катера; авиационный состав: 14 вертолетов и четыре самолета.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко констатировал, что после аннексии Крыма Россией военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе очень напряженная.