МВД запустило онлайн-сервис по проверке утраченных или недействительных документов

Сервис по проверке паспортов заработал в тестовом режиме

Государственная миграционная службы МВД запустила онлайн-сервис с базой данных недействительных, утраченных или похищенных документов, удостоверяющих личность.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, паспорта-книжечки старого образца, которые выдавались в Украине с 1994 года, не имеют достаточной защиты от подделок.

"Переход на новые ID-паспорта рассчитан на несколько лет, поэтому быстрая, простая и бесплатная проверка подлинности паспорта станет эффективной страховкой от мошенников, которые используют поддельные паспорта для мошеннических схем", - уточнили в МВД.

Отмечается, что новый сервис дает возможность проверить наличие паспорта гражданина Украины в базе данных МВД, а также в базе данных ГМС, которая осуществляет учет документов, которые признаны недействительными без криминала: порча, потеря и другое.

Новый сервис дает возможность по серии и номеру проверить не только внутренний и заграничный паспорта, но и ряд других документов, удостоверяющих личность.

На данный момент сервис работает в тестовом режиме, украинцы смогут протестировать его и дать советы по улучшению качества предоставления услуги.

Ранее сообщалось, что на iGov запустили выдачу и замену ID-паспортов онлайн