Міністерство внутрішніх справ більше не дасть згоди на вчинення чартерних авіарейсів для евакуації українців з-за кордону під час введеного карантину, повідомив міністр МВС України Арсен Аваков.

"МВС не дасть більше згоди на жоден авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення - закрито. Винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням - зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР", - написав міністр на своїй сторінці в Фейсбук у ніч на середу .

Свою позицію Аваков пояснив врегулюванням ситуації з пасажирами, прибулими до Києва з Балі і Катару. Українці відмовилися залишатися в готелі, в який були відправлені на обсервацію.

"Ті, хто перебуває зараз на обсервації в Київських готелях: завтра і післязавтра - за рішенням головного санітарного лікаря - у всіх візьмуть матеріали на ПЛР тест. За фактом результату тесту - якщо ураження вірусом не виявлено - поліція розвезе кожного по домівках під жорстке зобов'язання з жорсткою домашньою ізоляцією і контролем з боку поліції і санітарних лікарів. У разі непокори - санкції ст. 325 КПК", - написав Аваков.

Міністр підкреслив, що всіх пасажирів, які втекли від обсервації, чекають штрафи. У разі виявлення у них коронавірусу - їм загрожує кримінальна відповідальність.

"Ті, хто втік з автобусів і ухилився від обсервації, уже отримали адміністративні протоколи або будуть піддані цій санкції (всіх громадян встановлено) - санкція: штраф до 17 тис. грн. Якщо у когось із пасажирів рейсу буде виявлено вірус - поліція прийме рішення про висунення обвинувачень у відповідності зі ст.325 - аж до арешту і утримання під вартою до 3-х років", - уточнив він.

Аваков додав, що більшість пасажирів рейсу з Катару виїхали туди вже після того, як в Україні ввели карантин.

"13 березня президент Зеленський звернувся до українців з проханням повернутися в країну, в зв'язку з епідемією ... А тут дивлюся - кожен третій, котрий повернувся вчора на цьому скандальному спеціально організованому рейсі відлетів з країни 13, 14, 15 березня", - підсумував міністр.