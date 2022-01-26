МВС проведе навчання для населення України на випадок надзвичайних ситуацій - Монастирський

Міністерство внутрішніх справ проведе навчання для населення України на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, заявив очільник відомства Денис Монастирський. Навчання відбудуться у різних регіонах держави.

"До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори ДСНС, НПУ, НГУ та ДПСУ. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та ін. країнах", - процитували Монастирського у пресслужбі МВС.

Також за словами міністра в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах.

Своєю чергою тимчасовий виконувач обов'язків Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук зазначив, що ДСНС вже почало готуватися до таких навчань.

"В онлайн-режимі було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Разом ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту", - заявив Сергій Крук.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті саме метрополітен є головним бомбосховищем. Він зазначив, що у влади столиці є випрацюваний "чіткий план" дій на випадок вторгнення.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що можливе вторгнення РФ в Україну може змінити світ. При цьому він нагадав, що в такому разі на РФ чекають серйозні наслідки.

Також Байден заявив про готовність запроваджувати санкції проти президента Росії Владіміра Путіна.