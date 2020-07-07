МЗС закликає не продавати авіаквитки українцям, яких можуть не пустити на кордоні

Міністерство закордонних справ закликає не продавати авіаквитки українцям, яких можуть не пустити на кордоні. МЗС просить провести відповідну роз'яснювальну роботу з авіакомпаніями.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

МЗС звернулось з листом до Міністерства інфраструктури та Державної авіаційної служби України з рекомендаціями провести роз'яснювальну роботу з авіакомпаніями, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення з України.

"Наша мета - унеможливлення продажу квитків громадянам України до країн, що не дозволяють в'їзд українським туристам, та/або які не мають підтверджувальних документів, необхідних для безперешкодного в'їзду до країни призначення (дозволів на проживання, документів навчальних закладів, підтвердження компетентних органів країни в'їзду тощо)", - сказано у повідомленні.

У МЗС звертають увагу, що зміни у порядку в'їзду до іноземних країн залежать не в останню чергу від розвитку епідемічної ситуації в Україні.

"Відповідальність за дотримання правил в'їзду до інших країн несуть безпосередньо самі подорожні", - підкреслюють у міністерстві.

Нагадаємо, через складну епідемічну ситуацію у світі більшість країн забороняють або обмежують в'їзд іноземних туристів - у МЗС пояснили алгоритм дій під час планування подорожей за кордон.

Як писало РБК-Україна, 17 українських туристів вилетіли до Афін з Києва рейсами Ryanair і Wizz Air, але їх не випустили з аеропорту через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн.

Так, у МЗС заявляли, що причиною інциденту стала помилка у роботі авіакомпаній.