МЗС звернулось до українців: утримайтесь від поїздок до РФ, а хто там - негайно залиште її

Міністерство закордонних справ звернулось до українців з рекомендацією утриматись від поїздок до Росії. А тим, хто перебуває в цій країні, закликає негайно залишити її територію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МЗС.

Причиною назвали посилення російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території РФ.

"Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, - негайно залишити її територію", - йдеться у заяві.

На випадок виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, МЗС опублікувало контактні дані закордонних дипломатичних установ України на території РФ:

Посольство України в Російській Федерації (тел.: +7 919 768 77 96; електронна пошта: emb_ru@mfa.gov.ua, consul_ru@mfa.gov.ua).

Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі (тел.: +7 921 304 05 72; електронна пошта: gc_rus@mfa.gov.ua).

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; електронна пошта: gc_rur@mfa.gov.ua).

Консульство України в Єкатеринбурзі (тел.: +7 953 0000207; електронна пошта: gc_rue@mfa.gov.ua).

Консульство України в Новосибірську (тел.: +7 913 379 12 93; електронна пошта: gc_nov@mfa.gov.ua).