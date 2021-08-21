Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

Посол Федеративної Республіки Німеччина в Києві Анка Фельдгузен у суботу, 21 серпня 2021 року, передала міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку як термінову допомогу в боротьбі з пандемією 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca загальною вартістю приблизно 6 млн євро

Про це йдеться в пресрелізі посольства, інформує Еспресо.TV.

Транспортні витрати було покрито завдяки Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM).

Передача відбулася напередодні візиту федеральної канцлерки Ангели Меркель до Києва.

Наголошується, що Канцлер Меркель раніше пообіцяла ці дози вакцини президенту України Володимиру Зеленському як термінову допомогу в боротьбі з коронавірусною пандемією.

"З початку пандемії Німеччина солідарно стоїть пліч-о-пліч з Україною і надала їй апарати штучної вентиляції легенів, маски і медичне обладнання загальною вартістю 76 млн євро. Німеччина надає підтримку в боротьбі з пандемією загальним обсягом 2,2 млрд євро, більша частина цієї суми надається для глобальної ініціативи COVAX", - наголосили у посольстві.