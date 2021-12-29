Німеччина передасть Україні мобільний польовий госпіталь

Німеччина в січні 2022 року має передати Збройним силам України мобільний польовий госпіталь Role-2.

Він також зазначив, що з 2014 року Німеччина передала Україні медичних товарів та обладнання на 13 мільйонів євро. Крім того, приблизно 160 українських військових пройшли лікування в Німеччині.

На початку грудня Командування Медичних сил ЗСУ повідомило, що Естонія передасть Україні аналогічний польовий госпіталь Role-2.

Видання «Мілітарний» пише, що в такому госпіталі можна оперувати постраждалих перед евакуацією їх до лікарні. Зазвичай до цього типу госпіталю входять намети або контейнери, амбулаторне відділення, декілька палат, операційна, стоматологічне відділення, лабораторні та радіологічні відділення, підтримка та адміністрування шпиталю.

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