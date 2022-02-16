Німецькі лижниці стали олімпійськими чемпіонками в командному спринті

Визначились олімпійські призери в командному лижному спринті серед жінок. Найшвидше подолала дистанцію команда Німеччини.

У фіналі взяло участь десять збірних.

За перемогу розгорнулася напружена боротьба, у фінішному протоколі перші три команди розділило менше секунди.

Перемогу вирвала збірна Німеччини. На другій позиції фінішували шведки, а бронзові нагороди здобула команда ОКР.

Командний лижний спринт. Жінки:

Німеччина (Катаріна Генніг, Вікторія Карл) – 22:09,85

Швеція (Майя Дальквіст, Йонна Сундлінг) – 22:10,02

ОКР (Юлія Ступак, Наталя Непряєва) – 22:10,56

Нагадаємо, що жіноча збірна Швеції з біатлону перемогла в естафеті, а збірна України фінішувала на сьомій позиції.

Додамо, що американець Алекс Холл став олімпійським чемпіоном зі слоупстайлу.