Німецькі лижниці стали олімпійськими чемпіонками в командному спринті

Визначились олімпійські призери в командному лижному спринті серед жінок. Найшвидше подолала дистанцію команда Німеччини.
У фіналі взяло участь десять збірних.
За перемогу розгорнулася напружена боротьба, у фінішному протоколі перші три команди розділило менше секунди.
Перемогу вирвала збірна Німеччини. На другій позиції фінішували шведки, а бронзові нагороди здобула команда ОКР.
Командний лижний спринт. Жінки:
Німеччина (Катаріна Генніг, Вікторія Карл) – 22:09,85
Швеція (Майя Дальквіст, Йонна Сундлінг) – 22:10,02
ОКР (Юлія Ступак, Наталя Непряєва) – 22:10,56
Нагадаємо, що жіноча збірна Швеції з біатлону перемогла в естафеті, а збірна України фінішувала на сьомій позиції.
Додамо, що американець Алекс Холл став олімпійським чемпіоном зі слоупстайлу.