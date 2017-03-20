На 101-ом году жизни скончался американский миллиардер Дэвид Рокфеллер

В понедельник, 20 марта, скончался представитель легендарной династии предпринимателей Дэвид Рокфеллер, передает агентство Associated Press.

По словам пресс-секретаря миллиардера, Рокфеллер мирно умер во сне в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк), в возрасте 101 год.

Дэвид Рокфеллер - внук Джона Дэвисона Рокфеллера, основателя компании Standard Oil и первого долларового миллиардера в истории человечества.

Стоит отметить, что как раз сегодня Forbes назвал Рокфеллера самым возрастным миллиардером. Его состояние оценивалось более чем в 3 миллиарда долларов.