На 102-му році життя помер батько Ігоря і Григорія Суркісів

Помер Михайло (Рахміль) Суркіс - батько президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса і почесного члена УЄФА, нардепа "ОПЗЖ" Григорія Суркіса.

Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

"Людина - легенда, яка переступила столітній поріг, назавжди буде прикладом життєлюбства для великої родини Суркісів, численних друзів і знайомих", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Рахміль Суркіс помер на 102-му році життя. Він брав участь у Другій світовій війні. В одномц з інтерв'ю Суркіс-старший згадував, що перед відправленням на фронт йому змінили ім'я на Михайло. Адже в разі потрапляння в полон хлопцю з єврейським ім'ям загрожувала б негайна смерть.

Про час і місце прощання з ним обіцяють повідомити додатково.

