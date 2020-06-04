На 4 червня в Україні зафіксували 25 411 випадків COVID-19

Станом на 4 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 411 випадків COVID- 19, з них 11 042 одужали, 747 померли. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я.

Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 588 випадків.

Загалом захворіли 1829 дітей та 4888 медиків. На амбулаторному лікуванні 17 674 пацієнти, з них 1532 дитини та 3965 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7737 осіб, з них 297 дітей та 923 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 297 осіб, зокрема одна дитина та 28 медиків.

Із числа людей, що одужали, 2634 медпрацівники та 784 дитини. 38 медиків померли від ускладнень COVID-19.

Усього в Україні 392 316 зразків досліджено методом ПЛР та 29 533 зразки - методом ІФА.