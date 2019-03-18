На Авдеевском направлении украинские военные сбили вражеский беспилотник.

Беспилотник, который боевики использовали для провокации, сбит подразделением Объединенных сил на Авдеевском направлении, - сообщает пресс- центр ОС.

"На Авдеевском направлении противником устроена провокация с использованием БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений ОС", - говорится в сообщении.

Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, провокация была приостановлена, а БПЛА противника уничтожен. Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам для изучения и идентификации.

Напомним, ранее группа ИС сообщала о том, что в результате обстрелов первой половины понедельника погиб один боец ВСУ.