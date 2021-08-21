На Банковій запрацював інклюзивний артмайданчик за мотивами робіт Примаченко

Біля будівлі Офісу Президента у Києві відкрився ігровий артпростір, об'єкти якого створено за мотивами робіт відомої української художниці Марії Примаченко.

Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента, передає Укрінформ.

Артмайданчик орієнтований як на дітей, так і на дорослих і доступний для людей з обмеженими можливостями. Його створено Національним комплексом "Експоцентр України" (ВДНГ) у співпраці з Благодійним фондом "Творча спадщина родини Марії Примаченко" за підтримки Офісу Президента.

Біля Офісу Президента запрацював дитячий інклюзивний арт-майданчик / Фото: ОП

"Сучасні публічні простори стають живими тоді, коли поєднується декілька функцій, а якраз тут і поєднано мистецтво та інтерактивний дитячий майданчик, який є й інклюзивним. Тут діти навчатимуться мистецтва через інтерактив. Вони підсвідомо й свідомо долучатимуться до сучасного українського мистецтва. Такої якості майданчиків я не бачив ніде у світі", - зазначив генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін під час відкриття артлокації.

В ОП зауважили, що роботи Марії Примаченко були обрані тому, що вони якнайкраще ілюструють добро, українську гостинність і передають національний колорит. Також у творчості художниці фахівці-мистецтвознавці простежують інклюзивне світосприйняття, адже кожен її образ унікальний і прекрасний по-своєму, і саме через це автори майданчика декларують основну ідею інклюзії: рівний простір для всіх.

Над фігурами для майданчика працювала група митців. Фігури - це не лише артоб'єкти, всі вони мають певне функціональне призначення для розваги дітлахів (гірка, гойдалка, карусель тощо).

Як зазначила правнучка видатної художниці, директор Благодійного фонду "Творча спадщина родини Марії Примаченко" Анастасія Примаченко, зробити персонажів картин художниці у вигляді об'ємних фігур було нелегко. Майже пів року дизайнери обирали фінальні об'єкти з великої кількості робіт.

"У ці дні ми святкуватимемо 30-річчя незалежності України, і дуже гарно в такі часи знайомитися з нашим, рідним. А Марія Примаченко все своє життя транслювала справжню українську душу, незалежність і силу. Зараз у світі трапляється дуже багато поганого: пандемія, війни. І ми, українці, і все людство трішки забули про ось цю казку, про віру в краще", - наголосила правнучка майстрині.

В ОП наголосили, що державні кошти на облаштування локації не використовувалися. Було знайдено меценатів, а також компанію, яка займається виробництвом дитячих майданчиків, яка й реалізувала проєкт.

Артмайданчик біля Офісу Президента працюватиме з серпня й протягом осені 2021 року.