На Бердянській косі через негоду було знеструмлено 110 баз відпочинку

У ніч на понеділок на Бердянській косі (Запорізька обл.) рятувальники відновили електропостачання 110 баз відпочинку, знеструмлених напередодні ввечері, повідомили в ДСНС.

"4 липня близько 19.00 у Бердянську в результаті короткочасного інтенсивного дощу і поривів вітру знеструмлено 110 баз відпочинку Бердянської коси. О 3.00 5 липня бригадами Бердянського РЕМ електропостачання відновлено", - йдеться в ранковому зведенні на сайті відомства в понеділок.

Зазначається, що підрозділами ДСНС розрізано і прибрано 3 повалених дерева з проїжджої частини.