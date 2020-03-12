На блокпосту в Луганской области задержали микроавтобус с арсеналом оружия (фото)

На блокпосту "Лисичанск-Бахмут" задержан микроавтобус, в котором из Луганской области пытались вывезти арсенал оружия. Об этом сообщает пресс- служба Нацполиции.

Там рассказали, что во время проверки автомобиля Volkswagen Transporter правоохранители обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет "Утес", 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм.

В салоне микроавтобуса находилось четыре человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации, сообщили в полиции. С ними общаются следователи.

Правоохранители выясняют происхождение арсенала, цель его вывоза и назначение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.