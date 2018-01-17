На боевом задании в зоне проведения АТО погибло двое военных, еще 5 ранены

Двое украинских военнослужащих погибли и еще 5 получили ранения из-за подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве в ходе выполнения боевого задания в районе проведения антитеррористической операции в среду. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"С грустью сообщаем, что сегодня, 17 января, во время выполнения боевого задания на луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве ранения, не совместимые с жизнью, получили двое военнослужащих Вооруженных сил. Еще пятеро наших воинов получили боевые травмы", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья раненных удовлетворительное.

Все они были оперативно доставлены в одну из местных больниц, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Командование сил антитеррористической операции выразило соболезнования родным и близким погибших.

Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются.

На месте работает оперативная группа штаба АТО.

Как сообщали Українські Новини, боевики обстреляли Зайцево из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.