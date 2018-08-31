На Буковине в оздоровительном комплексе отравились 14 детей

В Черновицкой области в спортивно-оздоровительном комплексе города Вижница отравились 14 детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"В Вижницкое отделения полиции 30-го августа поступило сообщение от медиков о том, что в районную больницу обратились 14 несовершеннолетних с жалобами на повышение температуры тела, расстройства желудка и плохое самочувствие", - рассказали в полиции.

Как выяснилось, пострадали дети возрастом 10-15 лет. Все они являются спортсменами из Киевской области, которые приехали на отдых. Врачи осмотрели пострадавших и диагностировали им пищевое отравление. После оказания помощи детей в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

"По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 325 (Нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливают причину отравления, проводят досудебное расследование", - добавили правоохранители.