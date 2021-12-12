На бульварі Шевченка просто під колесами машин провалився асфальт

У центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка навпроти Бессарабки проваливася асфальт на проїжджій частині.

Деякі водії не встигли відреагувати на появу ями і в’їжджали у неї, пошкоджуючи автомобілі.

Майже відразу перехожі перегородили проїзд біля ями сміттєвим баком та дерев’яною конструкцією.

Як повідомили в КМДА, сталася аврія на інженерних мережах. Рух у напрямку Хрещатика перекрито.

Працівники дорожньої служби огородили місце провалу — фахівці ПрАТ «АК «Київодоканал» вже приступили до ліквідації пошкодження. Завершити роботи планують до ранку понеділка.

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