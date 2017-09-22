На бывшего мэра Славянска Штепу надели электронный браслет (фото)

На бывшего мэра Славянска Нелю Штепу, освобожденную из СИЗО под домашний арест, надели электронный браслет. Об этом написал советник главы МВД Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

"Согласно решению суда (которое я считаю позором) только что на экс-мэра Славянска Нелю Штепу одели электронный браслет. Она будет находиться под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного средства контроля", - сообщил Шкиряк.

По мнению политика, Штепа должна сидеть в тюрьме.

"Она должна сидеть за решеткой! Это лицо - государственный изменник! Это лицо позвало Путина и привела в Украине войну! - написал Шкиряк. - А еще мне противно смотреть на это самодовольное и самовлюбленное лицо, которое для меня давно стало лицом сепаратизма".

Экс-мэра Славянска Штепу задержали 11 июля 2014 года. В начале октября того же года ей выдвинули подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова).

По информации Генеральной прокуратуры Украины, бывшему мэру Славянска грозит пожизненное заключение.

Как ранее сообщали "Комментарии", в среду, 20 сентября, на Нелю Штепу, которую отпустил под круглосуточный домашний арест, так и не надели электронный браслет. Этого устройства в Славянском отделе полиции просто не оказалось, потому к Штепе приставили круглосуточную охрану.