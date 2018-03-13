На чем экономили украинцы в феврале

В феврале 2018 года в Украине больше всего увеличились цены на фрукты. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, за последний месяц фрукты подорожали на 6,8%. Стоимость транспортных услуг увеличилась на 2,7%. Среди прочего украинцам приходится больше платить за табачную продукцию, услуги водоснабжения, топливо, а также за содержание домов и придомовых территорий. Все это подорожало на 2%.

Украинские производители в феврале медленнее повышали цены

В среднем рост цен на мясо, рыбу и кисломолочку повысились на 1-2,6%. Однако крупы, мясо птицы, яйца и сахар показали рост в 0,7-3,2%. Вместе с тем в Госстате отметили, что в феврале текущего года больше всего подешевели одежда и обувь.

Ранее Государственная служба статистики сообщила, что в Украине существенно выросли цены на проведение строительных работ. Наименьший рост цен зафиксирован в сфере строительства жилых домов.